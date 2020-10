La Gazzetta dello Sport: "Derby -5"

"Derby -5", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Mancano cinque giorni al primo derby di Milano della stagione e l'Inter perde un altro pezzo: si tratta di Ashley Young, risultato positivo al Coronavirus. E' il sesto nerazzurro ad essere fermato dal Covid, ma in casa Inter cresce la speranza di poter recuperare Alessandro Bastoni. Il Milan invece ritrova Zlatan Ibrahimovic, che riprende da dove aveva lasciato: subito in gol in allenamento.