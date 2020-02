© foto di stefano tedeschi

Domenica si giocherà il derby di Milano, che sarà la sfida tra due tecnici agli opposti: il martello Conte contro il Normal-one Pioli, così La Gazzetta dello Sport titola oggi: "Derby degli opposti". Due modi di predicare calcio esattamente contrapposti, che stanno però dando i frutti sperati. In casa Inter tiene banco la questione Handanovic, che non molla e tenterà il recupero, mentre in rossonero torna ad allenarsi Zlatan Ibrahimovic.