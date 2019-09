© foto di stefano tedeschi

L'anticipo delle 18 di ieri ha visto in capo Lazio e Roma nel derby capitolino, così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Derby, pareggio show". Partita divertente che ha visto ben 4 traverse e 2 pali colpiti dalle formazioni in campo, con occasioni da una parte e dall'altra soprattutto nella prima frazione. Poi la rete di Kolarov a cui risponde Luis Alberto, ed il derby termina in pareggio. Colpo di mercato per la Roma, che nella notte ha messo a segno un blitz per Mkhitaryan dall'Arsenal.