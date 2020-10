La Gazzetta dello Sport: "Derby verità"

"Derby verità", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale, dedicato al derby di Milano che andrà in scena dopo la sosta. Un esame sia per i rossoneri che per l'Inter: una prova di maturità per il baby Milan, un match per vedere la crescita dei ragazzi di Conte. E al momento Ibrahimovic resta positivo, restando dunque in isolamente e lontano dalla possibilità di scendere in campo. Ma ci sono due settimane di tempo...