La Gazzetta dello Sport di spalla: "Il Napoli svolta dopo il diluvio"

"Il Napoli svolta dopo il diluvio: Genoa ribaltato". Con questo titolo, di spalla, La Gazzetta dello Sport dedica spazio in prima pagina anche al successo azzurro al Ferraris. Il quotidiano sottolinea come Carlo Ancelotti così sia arrivato a tre punti dalla vetta, ovviamente in attesa del match di stasera tra Milan e Juventus.