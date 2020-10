La Gazzetta dello Sport, Djuricic: "Ringrazio De Zerbi. E se guardo il City penso al Sassuolo"

"Ringrazio De Zerbi. E se guardo il City penso al Sassuolo". Filip Djuricic, intervistato in esclusiva dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, parla in termini entusiastici della sua avventura in neroverde: "Qui mi diverto, il tecnico mi ha dato il tempo e la fiducia che mi servivano. Il suo calcio non è capito da tutti ma è il futuro".