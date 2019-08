La Gazzetta dello Sport: "Donnarumba Milan: Isco o James"

Taglio alto della prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato al Milan, che titola: "Donnarumba Milan: Isco o James". Il club rossonero potrebbe a breve vedere partire Gigio Donnarumma, visto che il Paris Saint Germain sembrerebbe intenzionato a fare sul serio per il portiere classe 1999, presentando un'offerta importante alla dirigenza rossonera. Il Milan starebbe così pensando di bussare alla porta del Real Madrid per reinvestire la cifra ottenuta da Donnarumma, provando a strappare uno tra James Rodriguez e Isco.