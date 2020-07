La Gazzetta dello Sport: "Donnarumma fa 200 col Milan. Il club prepara festa col rinnovo"

"Donnarumma fa 200 in rossonero. Il club prepara la festa col rinnovo" scrive La Gazzetta dello Sport a pagina 14 quest'oggi. Scendendo in campo questa sera in casa del Sassuolo (contro i neroverdi, ma a San Siro, l'esordio assoluto in A), Gigio festeggerà la 200esima presenza con la maglia rossonera. Nonostante il silenzio di facciata, le parti hanno iniziato a parlarsi da tempo e presto i dirigenti di via Aldo Rossi discuteranno della proposta di prolungamento con Mino Raiola, agente del giocatore. C'è ottimismo.