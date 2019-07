© foto di stefano tedeschi

"Doppio colpo Roma. Presi Mancini e Veretout, spesi 45 milioni", titola così, in taglio basso, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul mercato della Roma. I giallorossi chiudono una doppia operazione importante in entrata: 25 milioni per il difensore dell'Atalanta, 20 per il centrocampista della Fiorentina. Sorride mister Fonseca, che vede così arrivare due rinforzi importanti per la prossima stagione. Entrambi firmeranno oggi un contratto quinquennale che li legherà alla Roma fino al 2024.