© foto di stefano tedeschi

A centro pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spazio per il dramma di Nicolò Zaniolo, che alla mezz'ora della prima frazione di gioco ha dovuto essere portato fuori dal campo in barella per un grave infortunio al ginocchio destro: "Dramma Zaniolo", il titolo del quotidiano. Il referto parla di crociato anteriore rotto e già oggi il trequartista della Roma si sottoporrà all'operazione dal professor Mariani. Stagione compromessa ed Europei a rischio per il classe 1999.