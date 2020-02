vedi letture

La Gazzetta dello Sport: "Due Inter per Conte"

Antonio Conte pare intenzionato a schierare due formazioni molto differenti tra loro nei due match ravvicinati che coinvolgeranno i nerazzurri: prima il Ludogorets, domani sera a San Siro, per passare il turno di Europa League, poi la Juventus domenica sera, così La Gazzetta dello Sport titola: "Due Inter per Conte". Nella competizione europea il tecnico si affiderà ad un ampio turnover, tenendo i titolari a riposo per il match di campionato contro i bianconeri: si era parlato della possibilità che Juventus-Inter venisse trasmessa in chiaro in Tv, ma secondo la rosea ciò non avverrà.