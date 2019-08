© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per altri temi. In primis Paulo Dybala, autore di una grande prova contro la Triestina. "Dybala altro show: Juve, e ora?", titola la Rosea, soffermandosi sul fatto che la Joya è in uscita, anche se lui vorrebbe restare. Deludente invece l'amichevole del Milan, che non va oltre lo 0-0 col Cesena. In festa, infine, il Brescia che attende Mario Balotelli: "Balo al Brescia: inizia la festa. Firma un anno, con la salvezza scatta il rinnovo".