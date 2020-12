La Gazzetta dello Sport: "Dybala, la maledizione è infinita. Pirlo si affida al Moraldo"

La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Paulo Dybala, 10 della Juve ancora ko: "Dybala, la maledizione è infinita. Pirlo si affida al Moraldo" scrive il quotidiano. La maledizione del 17 non smette di perseguitare Paulo Dybala. La Joya a inizio luglio ha segnato il 17esimo gol della sua stagione nel derby contro il Torino e da allora non smette di mettere in fila problemi fisici, litigi, cali di fiducia. Paulo da quel 4 luglio non ha segnato per quattro mesi e in 120 giorni ha combattuto a lungo col coronavirus, più che con gli avversari. Paratici prima di Juve-Atalanta ha fatto sapere che per il contratto ci potrebbe essere presto un appuntamento ma in campo - e il campo è più importante del contratto - siamo all’ennesimo rallentamento. E a Parma senza Dybala, Pirlo dovrebbe affidarsi di nuovo al Moraldo: Morata più Ronaldo. Dybala invece probabilmente ha la tentazione di tirare una riga su questo 2020 che è stato duro per tutti e, da luglio, per lui terribile.