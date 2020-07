La Gazzetta dello Sport: "Dybala, media voto migliore della Serie A: ora è insostituibile"

vedi letture

"Dybala, media voto migliore della Serie A: ora è insostituibile", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso, che dà spazio campione argentino della Juventus: è lui ad avere la media voto migliore dell'intera Serie A, e contro la Lazio tornerà accanto a Cristiano Ronaldo per evitare ulteriori scivoloni a mister Sarri. La Juventus in questo momento non può fare a meno di Paulo Dybala.