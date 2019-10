La Gazzetta dello Sport: "Dzeko e Immobile, Roma e Lazio in festa"

© foto di stefano tedeschi

Quattro le reti rifilate dalla Lazio al Genoa, con Aurelio Andreazzoli che è ora sulla graticola e rischia seriamente l'esonero. Preziosi avrebbe già contattato Gattuso, ma al momento ha rinviato la decisione. Bella vittoria anche per la Roma, che a Lecce si impone per 1 a 0 con gol di Edin Dzeko: Kolarov sbaglia un rigore e non chiude la partita, ma la difesa solida giallorossa mette in ghiaccio il match. E così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in taglio basso titola sulle due romane: "Dzeko e Immobile, Roma e Lazio in festa" .