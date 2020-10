La Gazzetta dello Sport: "Dzeko punta Pruzzo, ma sul mercato resta di moda Milik"

La Gazzetta dello Sport si sofferma stamane su Edin Dzeko, autore di una doppietta e di una prestazione ben sopra le righe ieri contro il Benevento: "Dzeko punta Pruzzo, ma sul mercato resta di moda Milik". 108 reti in giallorosso per Dzeko, che ormai tallona Amadei a 111: Francesco Totti a 307 può stare tranquillo, ma Pruzzo a 138 forse ancora no. Ma per raggiungere Pruzzo servirà archiviare la voglia di addio del bosniaco e la voglia della società di cederlo: continuano le voci che vogliono i giallorossi intenzionati a puntare Arek Milik già a gennaio.