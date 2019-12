© foto di stefano tedeschi

"Dzeko spinge avanti la Roma" è il titolo scelto in taglio basso da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola e dedicato alla Roma che ieri sera ha ottenuto il passaggio del turno in Europa League, pareggiando all'Olimpico per 2 a 2 contro il Wolfsberger. I giallorossi avanzano così ai sedicesimi, anche se da seconda classificata, e non saranno dunque testa di serie. Fuori invece la Lazio, sconfitta per 2 a 0 a Rennes: i biancocelesti chiudono terzi il loro girone.