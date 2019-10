La Gazzetta dello Sport: "E adesso a te Juve"

Taglio laterale per la Juventus, che stasera allo Stadium ospita il Genoa di Thiago Motta, reduce dalla bella vittoria sul Brescia in rimonta di sabato sera. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "E adesso tocca a te Juve". Bonucci è il totem di Sarri: sempre presente tra campionato e Champions. E Cristiano Ronaldo cerca la punizione perduta: dopo 28 tentativi in Serie A ancora zero le reti segnate dal portoghese da calcio piazzato. E' l'ultimo tabù italiano rimasto.