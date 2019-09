La Gazzetta dello Sport: "E' Atalantissima"

© foto di stefano tedeschi

Gran colpo dell'Atalanta, che sbanca Roma imponendosi per 2 a 0 sui giallorossi di Fonseca. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio laterale: "E' Atalantissima". I nerazzurri infatti volano al terzo posto grazie alle reti di Zapata e De Roon: il colombiano entra dalla panchina, segna, prende un palo e trascina i compagni alla vittoria. Lapidario il tecnico della Roma Fonseca: "E' giusto così". Ora è già tempo di pensare alla prossima di campionato sia per i giallorossi che per i nerazzurri.