La Gazzetta dello Sport: "È Dybala l'anti-Messi. CR7 ancora positivo"

La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Juventus-Barcellona e al duello a distanza Dybala-Messi. "È Dybala l'anti-Messi. CR7 ancora positivo" scrive il quotidiano rosa. Ronaldo ancora out per il Covid, Dybala è chiamato a una prova importante per dimostrare che la notte di tre anni fa (Juve-Barcellona 3-0) non è stata solo un caso. Paulo raccoglierà stasera il testimone dell'altro pretendente al trono di migliore, CR7, e dovrà riempire il vuoto lasciato dalla sua assenza. La Juve si aggrappa al suo 10 per battere El Diez.