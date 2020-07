La Gazzetta dello Sport: "E' è viola di rabbia ma Ribery gioca"

"Serie A, è viola di rabbia ma Ribery gioca", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto. Stasera in campo ben sei match della 31^ giornata con Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli ad aprire le danze alle 19.30: tra le fila viola sarà regolarmente a disposizione Franck Ribery, nonostante la rabbia per il furto subito domenica sera. In serata il derby Bologna-Sassuolo ed il Parma impegnato a Roma, mentre il Torino si gioca una chance importante di chiudere il discorso salvezza in casa contro il Brescia. Chiude Atalanta-Sampdoria, con gli orobici a caccia della seconda posizione della Lazio.