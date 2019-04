© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Fischi per fiaschi". Gli errori arbitrali condizionano la lotta per l'Europa. Dal rigore negato al Milan contro la Juventus a quello concesso alla Lazio: caos sui falli di mano, manca l'uniformità. Fabbri verrà fermato da Rizzoli dopo l'errore dello Stadium. Oggi in Lega il summit tra arbitri, giocatori e società.