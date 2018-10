La Gazzetta dello Sport e il mercato di gennaio: "Caccia agli assi"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato di gennaio titolando: "Caccia agli assi". Le nostre big partono già all'assalto dei campioni con il futuro in bilico. La Juventus è a un bivio per il centrocampo tra Pogba e Rabiot. Modric è triste della sua permanenza al Real Madrid e vuole l'Inter. Tra Ibrahimovic e il Milan è tornata la fiamma. Piatek ha un futuro in bianconero? Attenzione all'inserimento del Napoli.