La Gazzetta dello Sport e la corsa al titolo: "Juve, i numeri dell'8"

© foto di Ospite

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la corsa scudetto titolando: "Juve, i numeri dell'8". Il riferimento è agli 8 punti di vantaggio sulla seconda, un record a novembre per il campionato italiano. Ancelotti e il Napoli frenati in casa contro il Chievo, e i bianconeri fuggono. Solo nel 2000, la Roma prima in classifica, aveva un margine così ampio alla 13a giornata.