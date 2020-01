© foto di stefano tedeschi

"... e la Lazio si salva nel derby papera!" è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport in taglio basso sul derby di Roma giocato ieri pomeriggio all'Olimpico. Una partita condizionata da due errori grossolani dei portieri nella prima frazione: il primo è Strakosha, con un'uscita in ritardo che permette a Dzeko di colpire di testa a porta sguarnita. Ma Pau Lopez riesce addirittura a fare peggio, colpendo con un pugno un pallone destinato fuori, rimettendolo in gioco e lasciandolo nella disponibilità di Acerbi, che pareggia. Poi tanta Roma, ma nessuna rete.