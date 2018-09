La Gazzetta dello Sport e la rabbia del Torino: "Così non VAR"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al pareggio della Dacia Arena tra Udinese e Torino che si porta dietro diverse polemiche: "Così non VAR". Il presidente dei granata Urbano Cairo è furioso dopo il gol annullato a Berenguer: "Errori inaccettabili. Allora è meglio non averla". Poi ha proseguito: "Regolarissimo il gol di Berenguer, qualcosa non torna. Valeri non può commettere quello sbaglio".