© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta nerazzurra a Cagliari titolando: "InterRotta". Scenario da incubo dopo il 2-1 firmato da Pavoletti: possibile sorpasso del Milan e aggancio della Roma. Brutta prova della squadra di Spalletti, in crisi di gioco. Il gol di Lautaro non basta e si finisce con Ranocchia centravanti. I sardi sbagliano anche un calcio di rigore. Se le rivali vincono, l'Inter è quinta per differenza reti.