La Gazzetta dello Sport e la svolta di Pirlo: "McKennie nel mezzo e Ronaldo in versione CR9"

La Gazzetta dello Sport analizza i cambiamenti tattici di mister Pirlo: "McKennie nel mezzo e Ronaldo in versione CR9". Dal Verona allo Spezia la Juventus è cambiata, è più sostenibile tatticamente, i tre mediani danno protezione. McKennie in mezzo e Ronaldo centravanti può essere la svolta. Dybala deve convincersi a giocare più vicino alla zona gol: nella ripresa dello Spezia Ronaldo ha sostituito l'argentino non solo nominalmente, ma ha proposto un nuovo ruolo accentrandosi in un chiaro "due" d'attacco con Morata per compensare il quale Ramsey si è abbassato verso i mediani.