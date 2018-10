La Gazzetta dello Sport e la vittoria rossonera in Europa: "Milanone"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos da parte dei rossoneri: "Milanone". Cutrone con una doppietta e Calhanoglu con due assist, entrano dalla panchina e accendono la rimonta degli uomini di Gattuso. In 9 minuti i greci vengono ribaltati a San Siro.