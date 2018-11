La Gazzetta dello Sport e le parole di Scaroni: "We are the Champions"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al presidente del Milan Paolo Scaroni: "We are the Champions". Il numero uno rossonero ha dichiarato: "Preferisco andare tre volte nell'Europa delle big che vincere lo scudetto. Ho un debole per Suso. Club? Nessun socio di minoranza".