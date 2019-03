© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Strappo Icardi". Ennesima polemica in casa nerazzurra. Spalletti attacca: "Ama l'Inter solo chi si allena e gioca". L'attaccante argentino risponde con un lungo post sui social: "Io in campo anche infortunato e ho rinunciato a tante offerte. Chi decide mi rispetti". Il club, irritato, evita ulteriori repliche.