© foto di WilMan

Non solo Serie A. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, al suo interno analizza anche la Champions League delle italiane. E sui nerazzurri titola così: ""E ora l'EuroInter". Ampio spazio al club milanese, in ansia per la sua punta: "Lukaku, oggi il test. Se la schiena tiene con lo Slavia ci sarà". E poi, fuori dal campo, "Zhang senior a Milano. Nel menù il saluto a Conte e il debutto in Champions".