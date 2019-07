© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone in prima pagina la prima amichevole della nuova Inter targata Antonio Conte. "E' un'Inter che ha... Sensi", questo il titolo scelto dal quotidiano, con il centrocampista ex Sassuolo Stefano Sensi che ha già fatto sua l'Inter, guidandola dal centro del centrocampo, e trovando anche la prima rete stagionale nerazzurra nel test vinto per 2 a 1 sul Lugano. L'altra marcatura è stata siglata dal centrocampista croato Marcelo Brozovic. Poi spazio ai casi Nainggolan e Icardi: entrambi non hanno preso parte all'amichevole, ma solo il belga partirà per la tournèe asiatica, nonostante rimanga in partenza.