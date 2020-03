La Gazzetta dello Sport: "Ecco chi brilla nella top 11 dei baby d'oro"

"Zaniolo, Kean, Chiesa, Tonali: ecco chi brilla nella top 11 dei baby d'oro" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Non solo Bastoni, intervistato in esclusiva dalla Gazza. Da Donnarumma (classe '99) a Castrovilli della Fiorentina, passando per Orsolini, Cistana e Luca Pellegrini: viaggio tra le giovani speranze italiane. Mancini ha diversi assi in vista di Euro2021 e non solo.