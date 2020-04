La Gazzetta dello Sport: "Elliott non lascia, raddoppia per portare il Milan al top"

"Elliott non lascia, raddoppia per portare il Milan al top", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso di prima pagina. Il fondo non lascia il Milan, anzi pare intenzionato a riportare la società rossonera al top. Gordon Singer e Ivan Gazidis stanno mettendo a punto una strategia di rinascita per un Milan, sì sostenibile, ma al tempo stesso competitivo e presto ai vertici. Solidità finanziaria e giocatori di prospettiva, pronti alla valorizzazione.