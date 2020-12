La Gazzetta dello Sport: "Emergenza Conte, Inter nei guai. Barella fermo, Vidal quasi"

Domani l'Inter si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Champions League ma Antonio Conte dovrà fronteggiare una vera e propria emergenza in mezzo al campo: "Emergenza Conte, Inter nei guai. Barella fermo, Vidal quasi", titola La Gazzetta dello Sport. Vidal prima, Barella poi: Antonio Conte cercava un avvicinamento morbido al bivio Champions, ma per i desideri ripassare più avanti, non è tempo di sorrisi questo. La salita era già ripida sulla carta, ora si sta trasformando in una scalata complicatissima. L’ultimo contrattempo, in ordine temporale, è quello di Barella. Nell’allenamento del pomeriggio il centrocampista ha poggiato male il piede, riportando una distorsione. Sulle prime, non sembrava nulla di particolarmente grave. Poi però, con il passare delle ore, l’ottimismo ha lasciato spazio alla preoccupazione, perché la caviglia si è via via gonfiata. Lo stop di Barella arriva infatti in quel centrocampo che già sta facendo i conti con i problemi di Vidal. Il cileno ieri non si è allenato, ha passato la giornata a curare i flessori della coscia destra, nella speranza di veder scomparire il problema.

E allora, chi guida il centrocampo? Al volante ci sarà nuovamente Brozovic, storia nella storia di questa Inter, ritrovato al punto di giocare la terza partita consecutiva da titolare: non era mai accaduto, in questa stagione. L’altra maglia sarà di Gagliardini. Ma il dubbio, a questo punto, è sul terzo uomo. Quali le soluzioni? Eriksen o Sensi, con il secondo definito "non pronto" dal tecnico solo pochi giorni fa...