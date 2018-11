La Gazzetta dello Sport: "EpideMilan, anche Calhanoglu ko"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica ampio spazio anche ai rossoneri di Gattuso titolando: "EpideMilan, anche Calha ko". Gli infortuni non finiscono mai nella rosa di Ringhio. Anche il centrocampista lascia anzitempo il ritiro turco per alcuni dolori a un piede. Anche lui adesso è in dubbio per la Lazio.