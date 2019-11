© foto di stefano tedeschi

Le prossime gare, dopo la sosta, contro il Milan ed in Champions League saranno decisive per Carlo Ancelotti, messo in discussione dal rendimento delle ultime settimane. Ma non è il solo: Aurelio De Laurentiis sta pensando ad una rivoluzione, mettendo i capi-ribelli sul mercato. Dries Mertens e Josè Callejon già a gennaio, Lorenzo Insigne ed Allan a giugno. Pronti diversi cambiamenti in casa azzurra nei prossimi mesi e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Epurazione al Napoli".