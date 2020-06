La Gazzetta dello Sport: "Eriksen rimonta. E ibra..."

vedi letture

"Eriksen rimonta. E ibra...", taglio alto de La Gazzetta dello Sport dedicato al danese dell'Inter Christian Eriksen ed a Zlatan Ibrahimovic. L'acquisto top del mercato di gennaio dell'Inter non era riuscito ad imporsi nelle prime uscite in campionato, ma ora è tra i migliori in allenamento e punta con forza una maglia da titolare per la Coppa Italia. Il tecnico Conte continua ad essere un martello, ed il top player danese può ora finalmente sperare di partire titolare. Mentre in casa Milan Zlatan Ibrahimovic rientra dalla Svezia per sottoporsi ad alcuni test al polpaccio infortunato.