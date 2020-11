La Gazzetta dello Sport: "Eriksen si sfoga e apre all'addio. Scambio con Paredes?"

vedi letture

"Eriksen si sfoga e apre all'addio. Scambio con Paredes?". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica all'Inter. Il danese in nazionale rilascia sempre dichiarazioni polemiche nei confronti della sua squadra di appartenenza. Non nasconde riferimenti a Conte, ma con l'onestà di chi si rende conto che senza di lui la squadra è più equilibrata. Contro Real e Atalanta non si è neanche alzato dalla panchina: il tecnico ci ha provato, ma non è riuscito a far scoccare la scintilla. Torna quindi a materializzarsi l'idea Paredes visto l'interesse del PSG all'ex Tottenham sul finire del mercato. Adesso sull'altro piatto della bilancia per i parigini andrebbe Eriksen.