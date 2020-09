La Gazzetta dello Sport: "EuroMilan"

"EuroMilan", titola La Gazzetta dello Sport in taglio basso, dedicato ai rossoneri che giovedì in Irlanda contro lo Shamrock Rovers inizieranno l'Europa League. Ed Ibrahimovic mostra i muscoli in vista della prima uscita stagionale, un appuntamento da non fallire per non vanificare quanto fatto lo scorso campionato Anche il nuovo arrivato Sandro Tonali suona la carica: "Spacchiamoli". Il portoghese Leao invece, che ancora non si è visto a Milanello, è positivo al Coronavirus.