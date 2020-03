La Gazzetta dello Sport: "Europeo scansati"

"Europeo scansati", titola in taglio laterale La Gazzetta dello Sport, dedicato agli Europei che si sarebbero dovuti tenere il prossimo giugno. Oggi a Nyon la UEFA deciderà il nuovo calendario per le competizione europea, che si sposterà per dare modo ai campionati di volgere al termine. Le opzioni in ballo sono due: la prima è lo svolgimento autunnale del torneo, con inizio verso novembre. La seconda è lo slittamento all'estate 2021. Nel frattempo le società di Serie A sono decise per far ripartire la Serie A il 2 o il 16 maggio con chiusura entro il 30 di giugno. Resta viva l'ipotesi playoff.