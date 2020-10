La Gazzetta dello Sport: "EuroSassuolo: i neroverdi sono la nuova Atalanta?"

E' un Sassuolo da impazzire quello di Roberto De Zerbi. Ieri, sotto 3 a 1 contro il Cagliari, i neroverdi sono riusciti a ribaltare la partita fino al 3 a 4, in soli 13 minuti. E La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "EuroSassuolo: i neroverdi sono la nuova Atalanta?". E' un Sassuolo feroce, mentalizzato nel voler diventare più grandicello di quel che già è. E chissà che non sia una nuova Atalanta, a partire dalla capacità di non scollarsi dalla partita, estraniandosi dai momenti di sconforto e di paura, cosa che solo chi punta all'Europa sa fare.