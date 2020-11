La Gazzetta dello Sport, Fiorentina: "Le scelte di Iachini non convincono il club: fiducia a tempo"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno alla Fiorentina con il titolo seguente: "Le scelte di Iachini non convincono il club: fiducia a tempo". Il tecnico viola ha preso decisioni a Roma che non sono piaciute alla dirigenza, a Parma test molto importante. Per il momento la panchina del tecnico non è in discussione, ma contro i ducali ci sarà una prova importante per il suo futuro.