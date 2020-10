La Gazzetta dello Sport: "Fondi privati: subito la decisione o il calcio rischia grosso"

"Fondi privati: subito la decisione o il calcio rischia grosso", titola La Gazzetta dello Sport. Oggi l’assemblea dei 20 club è chiamata a un passaggio in qualche modo storico. Dopo il via libera all’unanimità dell’8 settembre alla scelta di aprire un percorso di partnership con un fondo private equity e la cessione di una quota di minoranza della Serie A per far entrare risorse fresche, si parla di un miliardo e mezzo di euro anche se le modalità delle offerte sono diverse, si passa alla fase della scelta. Ci sono due soluzioni: da una parte la cordata Advent/Cvc/Fondo Strategico Italiano, data in vantaggio dai sondaggi delle ultime ore, dall’altra quella che fa capo a Bain Capitale NB Renaissance.