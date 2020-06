La Gazzetta dello Sport: "Fra Ibra e Milan non è ancora finita? Si decide più avanti"

La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro di Ibrahimovic in rossonero. "Fra Ibra e Milan non è ancora finita? Si decide più avanti" scrive il quotidiano rosa a pagina 10, quest'oggi. Per il momento Gazidis non ha messo una parola definitiva alla vicenda Zlatan, perché prima vuole avere chiaro il quadro tecnico. Operazione rimandata al termine di questo campionato prolungato dal Covid.