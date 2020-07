La Gazzetta dello Sport: “Frenata Frosinone. Nesta sotto accusa”

“Frenata Frosinone, Nesta sotto accusa. Serve cura urgente”, così titola la Gazzetta dello Sport in edicola nelle pagine di Serie B. “Nel post Covid 1 punto in 3 gare, quattro gol subiti e zero fatti. - si legge nel sottotitolo - Ma il patron Stirpe lo assolve”.

Questo l’attacco del pezzo: “

Un punto in tre gare, due sconfitte di fila, quattro gol subiti e nessuno realizzato. Solo la Juve Stabia ha fatto peggio (tre k.o. consecutivi) dopo la ripresa del campionato. I numeri schiacciano le parole: la ripresa post-covid è stata disastrosa per il Frosinone che ha avuto il peggior rendimento tra le prime otto ed è scivolata dal terzo al sesto posto. Il tecnico Alessandro Nesta cerca una scossa. Una vittoria che possa restituire fiducia e rilanciarlo come è capitato già altre volte in questa stagione. Bisogna cambiare passo altrimenti anche i playoff potrebbero sfuggire. L’occasione giusta arriva questa sera allo Stirpe contro lo Spezia, quarto a +2. Uno scontro diretto da non fallire”.