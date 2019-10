© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport trovano ovviamente spazio anche le altre due partite disputare ieri in anticipo. Sotto la testata c'è il Napoli, che pur non brillando riesce a battere l'Hellas Verona: "Il Napoli va a rilento ma lo sveglia Milik". Accanto al primo piano, invece, il big match d'apertura Lazio-Atalanta: "Fuga Atalanta, rimonta Lazio ma Gasp attacca 'Loro aiutati'". Infine ultimissimo titolo dedicato anche alla Roma: "Riecco Ranieri. Stavolta fa il 'nemico'".