La Gazzetta dello Sport: "Gasp d'oro"

E' andato a Gian Piero Gasperini il premio "Panchina d'oro", assegnato tramite la votazione dei tecnici della Serie A, con La Gazzetta dello Sport che titola: "Gasp d'oro". Il tecnico dell'Atalanta, che ha rivelato di aver votato per Roberto D'Aversa del Parma, ha preceduto Sinisa Mihajlovic, a cui è andato il premio legato ai "buoni insegnamenti". Poi predica calma in vista della sfida di Firenze del prossimo weekend, piazza con cui aveva avuto un battibecco importante al termine della sfida di Coppa Italia: "A volte capita di dire cose sbagliate. L’ultima volta abbiamo esagerato. Tutti, me compreso. Sabato ripartiamo da zero".