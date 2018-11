La Gazzetta dello Sport, Gasperini: "La Dea quarta? Ci provo"

© foto di Lazzerini

Intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. "La Dea quarta? Ci provo e vi dico che l'Inter butterà giù la Juve" è il titolo scelto dalla rosea per la sua prima pagina. "Non firmo per l'Europa League - continua l'allenatore orobico -. Ilicic se vuole è un campione, Zapata può farci volare. Il miglior centravanti d'Italia per me è Pavoletti".